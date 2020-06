Anouar Maârouf : lEtat va investir dans Tunisair et non laider !

Le ministre d’Etat du Transport et de la Logistique Anouar Maârouf a indiqué ce mardi 2 juin 2020, lors de son passage avec Mehdi Kattou sur les ondes d’Express Fm que le retour du tourisme est principalement lié aux mesures sanitaires qui seront appliquées.

Dans ce contexte, il a affirmé que le retour sera progressif, allant de 30% jusqu’à 75% tout en veillant à l’application des mesures sanitaires nécessaires, avant et après chaque vol.

Revenant sur le dossier Tunisair, le ministre a indiqué que l’Etat ne délaissera pas la compagnie nationale, soulignant tout de même que Tunisair a enregistré des pertes estimées à 900 milliards en 2017 et qui peuvent dépasser 1000 milliards cette année.

« En bon père de famille, l’Etat doit sauver Tunisair et garantir sa survie. Toutefois, il est nécessaire qu’elle soit bénéficiaire. La compagnie doit être jugée par rapport à sa rentabilité et se doit d’acquérir les services même auprès d’autres entreprises publiques. Pour sauver Tunisair, il faut injecter 1000 milliards, ce qui est énorme. Elle doit donc mettre en place un business plan clair et pour pouvoir restituer cette somme. L’Etat va injecter ce montant lorsqu’il sera sûr du retour sur investissement », indique Anouar Maârouf, assurant que l’Etat va investir dans Tunisair et non lui apporter une simple aide.

