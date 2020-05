Mekki : Le drame dû à l'alcool frelaté soulève le problème de laddiction chez les jeunes !

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a indiqué, lors d’une conférence de presse tenue ce jeudi 28 mai 2020, que le drame survenu dans la région de Kairouan où une dizaine de jeunes ont consommé de l’alcool frelaté (Méthanol) mélangé à de l’eau de Cologne ce qui a conduit au décès de six d’entre eux, soulève le problème de l’addiction chez les jeunes.

« Nous avons dépêché les équipes nécessaires pour prendre en charge les personnes intoxiquées et avons évacué certaines d’entre elles vers les hôpitaux de la capitale. Aujourd’hui cette affaire met en lumière la situation sociale de certains jeunes et appelle à lancer dans le calme le débat sur les problèmes d’addiction chez nos jeunes et les moyens de lutter contre ce phénomène », a souligné le ministre.

Sur la situation épidémiologique liée au Covid-19, Abdellatif Mekki a souligné que les 17 cas importés récemment enregistrés dénotent de la présence d’une sérieuse menace et confirment l’efficacité des mesures mises en place dans la prise en charge des Tunisiens rapatriés de l’étranger et notamment la quarantaine obligatoire. « Le danger est encore présent dans la région et le monde, nous devons donc rester vigilants et prendre les dispositions qui s’imposent pour ne pas risquer de retourner au point de départ. Le port du masque est aussi très important et aujourd’hui nous remarquons malheureusement que cette mesure n’est pas rigoureusement appliquée, un texte de loi sera d’ailleurs publié pour instaurer l’obligation du port du masque. Nous ne sommes pas encore sortis d’affaire mais nous y arriverons si nous ne flanchons pas, il faut en prendre conscience porter les masques et respecter la distanciation physique, c’est primordial », a-t-il poursuivi.

Quant aux contaminations à la fièvre typhoïde et à l’hépatite A, récemment enregistrées à Kébili et Gabès, le ministre a indiqué que les personnes atteintes ont été prises en charge et qu’elles ne présentent pas de signes très graves, soulignant que ces maladies sont principalement causées par des défaillances sanitaires et environnementales avec l’évacuation anarchique des eaux usées outre la consommation, par certains habitants, d’eau non potable.

« Celui qui ne trouve d’eau potable à sa portée se dirige vers d’autres sources dont les puits ou les vendeurs anarchiques d’eau. Il faut corriger ce problème et nous œuvrons avec le ministère de l’Environnement et les autorités compétentes pour y remédier » a-t-il précisé.

La directrice générale de l'Observatoire national des maladies nouvelles et émergentes (ONMNE), Nissaf Ben Alaya, a déclaré, pour sa part, que le défi actuel est de garantir la réussite de l’année scolaire et celle de la saison touristique.

« Des mesures vont être mises en place et doivent être appliquée. Des cahiers de charge ont été élaborés pour chaque secteur et leur respect est nécessaire » a-t-elle rappelé.

La rentrée scolaire qui a débuté aujourd’hui avec les élèves en 4ème année du secondaire se poursuivra le 8 juin avec la rentrée universitaire et des étudiants en formation professionnelle. Des protocoles spécifiques, dont le système de répartition par groupes et les tests rapides systématiquement effectués sur les étudiants qui arrivent des neuf gouvernorats les plus touchés par l’épidémie.

Le ministre de la Santé est enfin revenu sur la décision de l’OMS de suspendre toutes les études menées avec l'hydroxychloroquine et la chloroquine, affirmant que le comité scientifique se réunira aujourd’hui pour examiner la position à prendre par la Tunisie sur le sujet.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé hier à 1.068 cas sur un total de 49.951 dépistages réalisés. 19 cas étaient positifs sur 838 analyses effectuées : deux anciens et 17 nouveaux importés et placés en quarantaine. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z