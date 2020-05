Rencontre entre Noureddine Taboubi et Elyes Fakhfakh

Le chef du governement Elyes Fakhfakh a rencontré en cet après-midi du mardi 26 mai 2020, le secrétaire général de l’UGTT, Noureddine Taboubi au palais de la Kasbah, mettant l’accent sur la nécessité de l’assainissement du climat social et du passage vers la phase de la relance économique.

A cette occasion, ELyes Fakhfakh a assuré que le gouvernement tient à se concerter avec les différentes parties économiques et politiques et à assainir le climat social. Il a, également insisté que les priorités de la période requièrent la conjugaison de tous les efforts pour surmonter les répercussions de cette période exceptionnelle et de passer l’étape de la relance économique et sociale.

Pour sa part, le secrétaire général de l’UGTT a affirmé que la centrale syndicale a perçu une réactivité de la part du gouvernement, ainsi qu’une disposition à dépasser cette période pour se concentrer sur le soutien de l’économie nationale et surmonter les répercussions négatives causées par la crise de la pandémie Covid-19 à travers un dialogue constructif et responsable à propos des principaux dossiers socioéconomiques en suspens.

Dans une déclaration aux médias, Noureddine Taboubi a indiqué que la rencontre a porté sur les défis qui se posent face à la Tunisie durant cette période, considérant que les moyens de les relever nécessitent la participation des différents acteurs, tout en adoptant un dialogue honnête loin de l’anarchie et dans le cadre du respect de la volonté du peuple et de l’Etat de droit.

Dans ce contexte, il a indiqué qu’une rencontre de concertation entre le gouvernement et la centrale syndicale se tiendra prochainement pour examiner un nombre de dossiers sociaux. Au final, le secrétaire général de l’UGTT a insisté sur la nécessité d’éviter les tiraillements qui ne servent en aucun cas l’intérêt national. Il a appelé à présenter des idées constructives permettant d’impulser l’économie et le développement, faisant part de la disposition de l’UGTT à s’inscrire dans cette dynamique.

S.H