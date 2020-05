Tunisie - Les établissements dhébergement pour personnes âgées épargnés par l'épidémie

La ministre de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des Séniors, Asma Shiri, a affirmé, ce dimanche 24 mai 2020, lors d’une visite effectuée à Sousse, que les établissements d’hébergement pour personnes âgées ont été épargnés par l’épidémie du Covid-19 et qu’aucun cas n’y a été enregistré.

La ministre a précisé que les séniors, catégorie la plus vulnérable et d’ailleurs fortement touchée en Europe où on recense des centaines de morts notamment dans les Ehpad en France, ont bénéficié de mesures drastiques pour assurer leur protection.

En effet, depuis le 13 mars, soit avant l’annonce du confinement total, le ministère avait déjà mis en place une stratégie pour protéger les personnes âgées contre le Covid-19.

Le ministère avait ainsi préconisé l'interdiction des visites aux maisons de retraite et autres centres de soins dédiés aux séniors en limitant les sorties des résidents sauf en cas d’urgence. Des visites de contrôle ont été effectuées pour veiller à la bonne application de ces mesures.

Aucune contamination au Covid-19 n'a été enregistrée hier sur l’ensemble des 1021 prélèvements effectués. 8 cas positifs concernent d'anciens patients. Le bilan national s’établit à 1048 cas confirmés sur un total de 46.628 prélèvements.

M.B.Z