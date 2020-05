Khamis Mejri et Mohamed Hentati célèbrent lAïd aujourdhui

Khamis Mejri et Mohamed Hentati ont réussi à créer la polémique, ce samedi 23 mai 2020, en annonçant qu’aujourd’hui coïncide avec le jour de l’Aïd, contrairement, à ce qui a été annoncé par l’Etat Tunisien et son mufti.

Les deux « cheikhs » très controversés ont publié des vidéos en direct sur leurs pages Facebook pour remettre en cause la politique de l’Etat. Ils ont même affirmé avoir fait la prière de l’Aïd. D’ailleurs, Mohamed Hentati va jusqu’à manger du pain et boire du lait en direct.

Ces deux hommes qui se présentent comme des Cheikhs et des savants en religion islamique ont omis que la Tunisie est un Etat régi par des lois et des institutions. Si leurs affirmations devaient servir à semer a zizanie parmi les personnes qui les suivent, elles ont surtout fait d'eux la risée du web pour une plus large partie.

S.H