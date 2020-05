Asma Shiri : Le gouvernement veut rompre avec les politiques classiques dendettement !

La ministre de la Femme et porte-parole du gouvernement, Asma Shiri, est revenue, jeudi 21 mai 2020, sur l’allocution du chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, et les messages que celui-ci a souhaité faire passer.

Elyes Fakhfakh s’est focalisé dans son allocution prononcée, mercredi 20 mai, sur la crise du coronavirus et la stratégie à adopter par la suite.

Interrogée sur le timing de cette allocution et son utilité, la porte-parole du gouvernement a affirmé qu’Elyes Fakhfakh s’était adressé au peuple tunisien pour le féliciter à l’occasion de l’Aïd al-Fitr mais également pour valoriser l’expérience tunisienne dans la lutte contre la pandémie Covid-19 et le préparer à l’après-coronavirus.

« Avec les mesures anticipatives que nous avons mis en place, nous avons réussi à protéger le citoyen et préserver sa dignité et sur le plan sanitaire et sur le plan social », a-t-elle indiqué, rappelant les aides que le gouvernement allouées aux familles nécessiteuses et entreprises touchées par la crise.

Elle a précisé, au sujet des aides, que l’absence ou le manque d’historique pour certains bénéficiaires étaient derrière le retard accusé par le gouvernement dans le versement des allocations.

« Maintenant tout est rentré dans l’ordre avec la plateforme que nous avons lancée. Nous avons d’ailleurs répondu à 34 000 demandes sur les 200 000 enregistrées », a-t-elle assuré.

Elle a ajouté, par ailleurs, que le chef du gouvernement avait saisi l’occasion pour se prononcer sur l’étape à venir, notamment la stratégie à adopter pour le reste de l’année pour sauver l’économie du pays.

« Citoyens et économistes s’accordent à dire que nous ne pouvons continuer à nous endetter. C’est une réalité que le gouvernement ne peut ignorer et il souhaite, d’ailleurs, rompre avec ces solutions classiques » a indiqué Asma Shiri rappelant que la dette publique a dépassé 80% du PIB.

« Il faut aujourd’hui avec la force et la volonté de se tourner vers des secteurs qui, auparavant, assuraient des milliards de revenus pour l’Etat », a-t-elle soutenu évoquant le secteur de l’Energie et en particulier, le phosphate que les gouvernements précédents ont délaissé.

N.J