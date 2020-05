Elyes Fakhfakh : Nous avons réussi, tous ensemble, à dépasser la crise !

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh a prononcé une allocution, ce mercredi 20 mai 2020, pour revenir sur la crise du coronavirus et la stratégie à adopter par le gouvernement par la suite.

Le chef du gouvernement a tenu à remercier le peuple tunisien pour tous les efforts déployés durant ces deux derniers mois de confinement, assurant que le monde entier a dû faire face à cette pandémie Covid-19.

« La Tunisie a dû affronter cette pandémie avec un nouveau gouvernement installé il y a à peine sept jours, sans la moindre perte de temps. Nous avons adopté une approche anticipative où nous avons compté, principalement sur la conscience de notre peuple. Nous n'avons pas perdu de temps avec les futilités et nous avons axé les efforts sur le volet sanitaire. Aujourd’hui, les résultats et les chiffres enregistrés démontrent que notre approche était réussie. Nous n’avons enregistré que 1000 cas de contamination durant deux mois et demi, 47 décès et plus que 800 personnes se sont rétablies. Notre système de santé ne s’est pas effondré et nous pouvons être fiers de nos compétences. Nous avons réussi, tous ensemble, à dépasser la crise ! »

Elyes Fakhfakh a indiqué que la Tunisie a vécu ces dix dernières années plusieurs étapes historiques et que le peuple tunisien s’est toujours montré à la hauteur, ajoutant qu’il ne doit pas lâcher et poursuivre sur la même lancée. « Il est nécessaire de se conformer aux mesures imposées jusqu’à ce qu’un vaccin ou un remède soit trouvé contre ce virus. En attendant, il va falloir trouver un équilibre entre la cohabitation avec le virus et la vie ordinaire ».

Par ailleurs, il a indiqué que la crise du coronavirus a révélé plusieurs problèmes profonds en Tunisie, à l’instar de la pauvreté, la fragilité de l’économie, la dégradation du service public et des finances publiques. « Nous devons garder le même état d’esprit. Nous sommes face à une grande opportunité pour avancer, puisque le monde avant le coronavirus, ne sera pas le même après. Nous sommes face à une énorme bataille et nous sommes prêts à affronter toutes les problématiques. Nous sommes capables de le faire, nous avons déjà réalisé beaucoup de choses en si peu de temps durant cette période de crise ».

Le chef du gouvernement a indiqué que la dégradation flagrante du taux de croissance (-7%) a affecter les équilibres financiers, sauf que l’Etat ne va pas recourir à l’endettement qui a déjà atteint des niveaux importants. « Nous allons compter sur nos capacités et nos moyens propres pour la mobilisation des ressources et la réduction des dépenses. Notre programme sera basé sur sept priorités, à savoir, le renforcement de la souveraineté nationale et la sécurité, la préservation du tissu économique, notamment les PME, la revitalisation des secteurs les plus lésés, la réduction de la bureaucratie et la digitalisation de l’administration, la préservation des postes d’emploi, la résolution des problèmes en suspens ayant entravé la réalisation des grands projets et la lutte contre la corruption et l’impunité ».

Le chef du gouvernement a indiqué que le gouvernement va se pencher sur la réalisation du plan stratégique quinquennal, soulignant que le gouvernement s’engage à ce qu’il soit réalisé avant le début de l’année 2021 et qu’il constitue un nouveau tournant dans le modèle de développement tunisien.

Sarra Hlaoui