Mongi Marzouk : Les prix du carburant seront révisés le 7 juin !

Le ministre de l'Energie et des Mines, Mongi Marzouk, a affirmé, lors de son intervention ce mercredi 20 mai 2020, sur Mosaïque FM, que les prix du carburant seront révisés une troisième fois le 7 juin.

« La révision est basée sur le prix des dérivés et non du brut et si le prix du baril continue à être inférieur à 40 dollars, nous réviserons les prix du carburant à la baisse en juin et même après juin » a précisé le ministre.

Le 7 avril dernier, les prix du carburant ont été revus à la baisse. Ils ont été réduits de :

- 30 millimes pour l’essence sans plomb pour un nouveau prix situé à 2,035 dinars

- 25 millimes pour le diesel sans souffre pour un nouveau prix situé à 1,800 dinar

- 20 millimes pour le diesel normal pour un nouveau prix situé à 1,550 dinar.

Le ministre de la Finances Nizar Yaiche avait annoncé fin mars la mise en place d’un nouveau mécanisme de fixation de prix à la pompe.

