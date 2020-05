Fakhfakh : La Tunisie classée parmi les trois pays qui ont pu maîtriser la propagation du Covid-19

Le chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, a pris part ce mardi 19 mai 2020 à un banquet de rupture du jeûne organisé au siège de la direction générale de la Garde nationale à l’Aouina, en l'honneur des familles des militaires, sécuritaires et douaniers tombés en martyrs ou blessés lors des opérations terroristes.

Elyes Fakhfakh a mentionné, à cette occasion, le succès de la Tunisie dans la maitrise de l’épidémie causée par le nouveau coronavirus, se classant ainsi parmi les trois pays qui ont pu limiter la propagation du virus et le nombre de cas enregistrés. Il a précisé que la Tunisie a pu compter sur ses propres ressources et ses équipes médicales et sanitaires ainsi que tous ses soldats au premier rang dans les défis qu’affronte le pays avec en priorité la lutte contre le terrorisme et l’épidémie du Covid-19.

Rappelons que six nouveaux cas de contamination au Covid-19 (1 cas local décédé et 5 importés) ont été enregistrés le 18 mai sur l’ensemble des 1061 prélèvements effectués. 14 cas positifs concernent d'anciens patients. Le bilan national s’établit à 1043 cas confirmés sur un total de 41.620 prélèvements. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z