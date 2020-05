Les incendies simultanés abordés lors de la réunion entre Fakhfakh et Saïed

Le président de la République, Kaïs Saïed, a reçu ce mardi 19 mai 2020, le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh au palais de Carthage.

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion a porté sur les résultats obtenus après l’ajustement des mesures liées au confinement et à la limitation des déplacements.

L’accent a également été mis sur la situation sécuritaire dans le pays, surtout après la série d'incendies simultanés qui ont récemment éclaté dans de nombreuses régions. Les deux parties ont souligné la nécessité d’en définir les responsables.

La situation intérieure financière et économique et les relations internationales avec un certain nombre de pays et d'organisations financières et monétaires ont également été abordées.

M.B.Z