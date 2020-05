Hichem Elloumi : Il faut accélérer limplantation des mesures de soutien aux entreprises

La relance a été au centre d’une interview accordée, ce mardi 19 mai 2020, par le vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Hichem Elloumi au micro de Wassim Ben Larbi dans son émission Expresso sur Express FM.

M. Elloumi a évoqué dans ce cadre les menaces qui guettent la pérennité des entreprises et des emplois et souligné les graves répercussions d’une éventuelle 2ème vague de la pandémie, d’où la nécessité d’accélérer la mise en place des mesures décidées et les compléter notamment en publiant les textes de lois relatifs.

Le vice-président de l’Utica a mis en avant les répercussions de la crise covid-19 sur les indicateurs du pays et en particulier sur l’export qui a enregistré une baisse record de 50% en avril 2020, dans des secteurs fleurons du pays comme le textile et l'habillement ainsi que les industries mécaniques et électriques. Il prédit une baisse identique en mai, le retour d’activité étant mou et tous les secteurs sinistrés, avec certains complétement à l’arrêt.

S’agissant de la relance, Hichem Elloumi préconise une approche d'un point de vue sectoriel à travers les pactes de compétitivité, entamés avec l’ancien gouvernement.

Et de rappeler que la consommation est en berne localement et à l’international, que nos marchés tournent au ralenti et sont en train de penser à une relocalisation, ce qui est assez grave.

Il a souligné que l’employabilité doit être en conformité avec l’activité, ce qui va déboucher impérativement sur un chômage technique et les problématiques liés. Et d’expliquer qu’en la matière, nous devons être au diapason de ce que proposent nos concurrents directs.

M. Elloumi estime que chaque secteur doit mettre une stratégie axée sur ses marchés. Et vu que l’activité n’est pas en train de reprendre de manière significative, il faut accélérer la mise en place des mesures le tout en encourageant les investissements, l’export, la création de valeur, l’innovation et la transformation digitale (digitalisation de l’administration, de l’Etat et des entreprises).

Interrogé sur l’opportunité de se positionner sur l’échiquier des Supply chain, le vice-président de l’Utica a expliqué que l’emplacement de la Tunisie est à grande compétitivité même s’il y a un manque d’activité. Il a noté que la Tunisie est l’un des meilleurs emplacements pour investir pour l’export vers le marché européen, ce qui représente une grande opportunité, le pays pouvant se transformer en une plateforme pour la Chine ou tout autre pays asiatique.

Mais tout ceci est conditionné par l’amélioration de la logistique et des infrastructures, notamment les ports et en particulier l’achèvement du port en eau profonde. L’accélération des projets, la digitalisation et l’encouragement des investissements seront les clés de voûte.

Et d’affirmer que la Tunisie dispose d’un potentiel énorme et que toutes les conditions de réussite sont réunies, mais il faudra une collaboration accrue entre les autorités et le secteur privé.

En outre, il a martelé que «l’Etat ne doit pas les entraver, prendre leur argent, (évoquant en particulier la première tranche de l'acompte provisionnel et les impayés de 600 MD du BTP, ndlr) mais doit donner la priorité aux entreprises locales dans les appels d’offres, opérer des dégrèvements physiques des bénéfices réinvestis, généraliser l’impôt de 13,5%, baisser la pression fiscale et restituer les crédits TVA et crédits d’impôt». Il a indiqué que c’est une crise de trésorerie et que c’est l’administration fiscale qui est en train de grignoter la trésorerie des entreprises. Certes, il y a des mesures positives mais il faut accélérer leur application.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars 2020 et en confinement ciblé depuis le 4 mai courant.

