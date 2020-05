Mohsen Marzouk : La troisième République est la solution !

Le président du parti Machrouû Tounes, Mohsen Marzouk, a qualifié le système politique en place de « charogne » et a appelé à une troisième République, lors de son intervention dans Midi Show sur les ondes de Mosaïque FM aujourd'hui, lundi 18 mai.

« Le gouvernement a échoué ! Non de par sa composition mais à cause du système politique en lui-même, qui est aujourd’hui un cadavre en décomposition », a-t-il estimé.

« C’est le chaos total et j’appelle à considérer ce pays sans avenir sauf si une troisième République est installée. Le système politique et le système électoral nous enchaînent. Le problème de la Tunisie c’est la gouvernance et tant qu’il n’y a pas de troisième République, le pays restera enchaîné », a-t-il ajouté.

Affirmant que les tentatives précédentes de réforme ont échoué et que les suivantes échoueront également, le président de Machrouû Tounes a pointé du doigt, les anciens gouvernements, les politiques au pouvoir et les partis « au-dessus de l’Etat ».

« Ils mentent aux gens. Ils ne feront rien ! Examinez donc les indicateurs ! Est ce que le taux de chômage a baissé durant ces dix dernières années ? (…) Personne n’est content ! Les entrepreneurs ne sont pas contents, les travailleurs ne sont pas contents, les riches ne sont pas contents, les pauvres non plus ! Ceux qui nous gouvernement - le président de la République entre autres - ne sont pas contents et ceux qui sont gouvernés ne le sont pas non plus ! Si on en est arrivé là, c’est qu’il y a quelque chose qui cloche », a-t-il expliqué, avant de lancer : « la troisième République est la solution ».





Mohsen Marzouk a évoqué, dans ce sens, le projet sur le changement du système électoral que le président de la République avait présenté en janvier 2020 et compterait soumettre à un référendum populaire. Il a précisé que le chef de l’Etat, avec qui il était d’accord sur ce point, devrait créer un espace pour exprimer ses idées et arrêter de donner des discours axés dessus.

Le président de Machrouû Tounes a ajouté que la solution serait, en effet, de lancer un dialogue national pour, à la fois, résoudre le problème du système politique et électoral, celui du contrat social et discuter de l’après coronavirus.

« Chacun est dans son coin », a-t-il déclaré faisant référence aux trois présidences. « Le gouvernement ne sait plus quoi faire. Le Président ne peut pas imposer ses idées au Parlement et le Parlement ne peut pas agir en l’absence d’une cour constitutionnelle ».

Mohsen Marzouk a avancé qu’il nous fallait une deuxième révolution « civilisée » pour « rendre le pouvoir au peuple », appelant les partis à s'unir afin d'éviter une crise économique et sociale.

N.J