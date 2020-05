Salah Ben Youssef visite lusine de papier incendiée à Enfidha

Le ministre de l'Industrie Salah Ben Youssef s’est rendu, ce samedi 16 mai 2020, à l’usine de papier hygiénique située dans la zone industrielle d’Enfidha, où un incendie s’est déclaré jeudi après-midi. Il était accompagné de la gouverneure de Sousse Raja Trabelsi.

«Je suis venu constater l’ampleur des dégâts et parler avec les responsables ainsi qu'assurer le suivi pour éviter ce genre de catastrophe», a-t-il expliqué.

M. Ben Youssef a soutenu que les dégâts était importants mais qu'heureusement, il n’y a pas eu de perte humaine ou au niveau du matériel. Ceci dit, les stocks de matières premièrs et de produits finis sont perdus et ont été totalement carbonisés, a expliqué le ministre. Et de soutenir qu’il faut «trouver des solutions pour que cela ne se reproduise plus».

Selon nos confrères de Shems Fm, le ministre a indiqué que la présidence du gouvernement suit le dossier des incendies qui se sont multipliés récemment. Il a assuré que les autorités concernées allaient enquêter sur les causes de cet incendie.

En effet, le ministère public à Sousse a ordonné l’ouverture d’une enquête pour déterminer si l’incendie est d'origine criminelle ou accidentelle.

Il a fallu 45 heures pour maîtriser l’incendie qui s'est déclaré jeudi 14 mai à Enfidha.

