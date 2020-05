Hatem Mliki dément les rumeurs sur la création dun nouveau parti

Le député démissionnaire de Qalb Tounes, Hatem Mliki a démenti, mardi 12 mai 2020, les rumeurs selon lesquelles les anciens élus du parti s’orienteraient vers la création d’un nouveau parti.

Dans une intervention sur Jawhara FM, il a expliqué que les dissidents de Qalb Tounes se focalisaient sur la composition d’un bloc parlementaire. « Nous avons constitué un bloc parlementaire et le jour où nous créerons un parti politique nous l’annoncerons », a-t-il précisé.

« La Tunisie fait face à une crise sanitaire et politique et nous devons avouer que nous sommes au seuil d’une phase difficile (…) Faisons donc preuve de rigueur et arrêtons de propager des rumeurs », a-t-il avancé.

Au total douze députés, dont Hatem Mliki, ont quitté le bloc parlementaire du parti Qalb Tounes entre mars et mai 2020.

N.J