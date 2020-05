Kaïs Saïed qualifie lamendement de larticle 45 de maladie plus grave que le Covid-19 !

Le président de la République, Kaïs Saïed s’est déplacé, lundi 11 mai 2020, à Kébili pour visiter l’hôpital militaire mobile, installé dans la région dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Kaïs Saïed en a profité pour prononcer un long discours et se poser certaines questions.

Le chef de l’Etat a déclaré que la plus grande maladie qui pourrait toucher l’Homme c’est de se croire détenir la vérité. Il a assuré que la vérité est détenue par le peuple : « La vérité, c’est quand le peuple est capable de s’exprimer librement. C’est quand il a la possibilité de retirer sa confiance à celui qui l’a trahie ».

Kaïs Saïed évoque l’amendement du règlement intérieur du Parlement, notamment l’article 45 stipulant que tout député qui démissionne de son parti perd automatiquement son siège. « Malheureusement, si le député était responsable face à ses électeurs et que ces derniers pouvaient lui retirer leur confiance, le Parlement n’aurait pas eu besoin de cet amendement qui constitue une grave violation de la constitution. C’est une maladie constitutionnelle, plus grave que la pandémie du Covid-19 ».

Le président de la République enchaine en posant des questions : « Où sont passés les financements injectés dans les campagnes électorales ? Où sont les milliards ? Où est l’argent du peuple spolié durant des décennies ? La réconciliation doit se faire avec le peuple tunisien et non pas les parties qui concluent des marchés pour définir avec qui on doit se réconcilier ».

Des critiques virulentes à l’encontre de l’Assemblée des représentants du peuple et du système politique et électoral qui ne manqueront pas de faire réagir. Les propos du président de la République laissent transparaitre le conflit avec le Parlement, mais également le projet politique défendu par Kaïs Saïed.

I.L.