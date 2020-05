Zouhair Maghzaoui : Ennahdha veut garder sa place entre le gouvernement et lopposition

Lors de son intervention à Ahla Sbeh sur Mosaïque FM aujourd’hui 11 mai 2020, le secrétaire général du mouvement Echaâb, Zouhair Maghzaoui a affirmé que son parti n'a pas de problème idéologique avec le mouvement Ennahdha mais qu'il est plutôt obsédé par le succès du gouvernement et sa stabilité.

M. Maghzaoui a souligné qu'il y a une contradiction dans la position du mouvement Ennahdha entre le Parlement et le gouvernement. Celle-ci réside, selon M. Maghzaoui, dans son alliance au Parlement avec l'opposition (Qalb Tounes et la Coalition Karama) tout en gardent sa position dans le gouvernement. Pour le secrétaire général du mouvement Echaâb, le mouvement Ennahdha a depuis 2014 voulu garder ce chevauchement. C’est pour cette raison qu’il a appelé le mouvement à choisir entre l’opposition et le gouvernement.

D’autre part, Zouhair Maghzaoui a nié avoir attaqué le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki. Il a expliqué dans son intervention que ses déclarations concernant la lutte contre le Covid-19 sont venues en interaction avec ce que le mouvement Ennahdha voulait promouvoir en attribuant le succès dans la lutte contre cette épidémie à Abdellatif Mekki alors que le succès était dû à un effort collectif.

Zouhair Maghzaoui a par ailleurs exprimé son inquiétude par rapport à des pages Facebook, liées au mouvement Ennahdha, qui attaquent et violent l’intégrité de nombreuses personnalités. Zouhair Maghzaoui a souligné la nécessité de mettre fin à ce chevauchement et ces attaques, appelant à l’éthique dans la vie politique.

R.A