Secteur de la coiffure et de la beauté : Travail sur rendez-vous à partir du 11 mai 2020

Dans une déclaration accordée à Express FM le 10 mai 2020, la présidente du groupement professionnel de la coiffure, de la beauté et du confort psychologique Dorra Sayala a affirmé que la reprise de l'activité demain 11 mai 2020 prendra en compte les mesures sanitaires et préventives nécessaires telles que la stérilisation et le respect de la distanciation sociale.

Dorra Sayala a assuré que la reprise de l’activité va adopter le travail sur rendez-vous préalable tout en soulignant la nécessité de respecter des délais fixés et appelant à ne pas accompagner les enfants afin de préserver la santé des enfants et des clients.

Notons que le ministère du Commerce a publié samedi 9 mai un communiqué concernant les activités commerciales et artisanales concernées par la première étape du déconfinement ciblé qui commence dès demain lundi 11 mais dans ce communiqué le ministère a fait appel à l’adoption du système de rotation un jour ouvrable et un jour de repos et ce d’après le dernier numéro de la carte d’identité nationale. A ce sujet, la présidente du groupement professionnel de la coiffure et de la beauté a considéré que : « les mesures du ministère du commerce sont incompréhensibles ».

R.A