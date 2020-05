Menaces de mort contre Abir Moussi

La présidente du PDL, Abir Moussi, a publié ce vendredi 8 mai 2020, une vidéo sur les réseaux sociaux où elle dit qu’elle a été convoquée par l’unité d’investigation dans les crimes terroristes qui l’a informée de menaces de mort la visant.

« J’y suis allée pour trouver une boite entière remplie de menaces d’assassinat et d’élimination contre ma personne avec un appel à ce que je disparaisse du paysage. Ces méthodes que nous sommes en train d’affronter à l’ère de la démocratie, des libertés et de l’ouverture politique se soldent par la volonté d’éliminer la voix patriote de l’opposition, qui dit la vérité aux Tunisiens, qui refuse ce système et refuse de se soumettre à l’organisation des Frères musulmans, cette voix doit disparaitre et on doit mobiliser de toutes parts les personnes qui profèrent des menacent et qui passeront peut-être à l’acte » a déclaré Abir Moussi.

La présidente du PDL a ajouté que d’autres députés du bloc parlementaire du parti font aussi face à des menaces, soulignant que rien de tout cela ne fera dévier le PDL de sa ligne politique ni ne changera son discours politique ou son combat pour que la Tunisie soit libérée d’un système qui dit avoir ébahi le monde mais qui cache en réalité une vérité de violence, d’exclusion, de diffamation et d’assassinats.

« L’Etat avec tous ses organes doit assumer son entière responsabilité pour protéger l’intégrité physique de Abir Moussi et des autres que Abir Moussi, mais surtout celle de tous les sympathisants du parti. Nous sommes un parti d’opposition qui travaille dans le respect de la loi. Nous travaillons dans le cadre de législations avec lesquelles nous ne sommes pas d’accord mais que nous tentons de changer, nous travaillons dans le cadre d’une constitution avec laquelle nous ne sommes pas d’accord que nous tentons aussi de changer mais toujours dans le cadre de la légalité » a-t-elle conclu.

M.B.Z