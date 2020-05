La STB tient son AGO par visioconférence, une première en Tunisie

La crise sanitaire a poussé les Tunisiens à se dépasser pour surmonter les diverses problématiques qui se posent quotidiennement et c’est dans ce cadre que s’inscrit cette innovation.

Coronavirus oblige, la majorité des banques de la place ont dû reporter leurs assemblées générales ordinaires (AGO) qui devaient se tenir avant fin avril, avec la bénédiction de la Banque centrale de Tunisie.

Mais la Société Tunisienne de Banque (STB) ne s’est pas avouée vaincue et s’est obstinée à trouver un moyen de tenir son assemblée via les moyens technologiques à sa disposition et en respectant les mesures sanitaires. La banque a ainsi tenu son AGO par visioconférence, une première en Tunisie.

Revenant sur cette innovation, le DG de la STB Lotfi Dabbebi a indiqué au micro de Anis Morai dans l'émission "Dans le vif du sujet" sur RTCI que l’AGO prévue le 22 avril 2020 s’est tenue au final le 6 mai dernier via visioconférence et canaux technologiques à distance, et de qualifier l’évènement de «hors-pair» et de «première dans l’histoire des entreprises et des banques».

Le DG a ainsi expliqué qu’il a échangé avec les membres du Conseil d’administration et ils ont conclu que rien ne défend la tenue de cette assemblée, dès le moment qu’on garantit l’accès de tous les actionnaires qui le désirent et qu’on garantit leur droit de vote.

Une plateforme a été donc créée et permis aux actionnaires de s’inscrire via internet. Dès que les informations fournies sont vérifiées et confirmées, un lien leur est envoyé pour suivre l’AGO en live streaming, interagir et voter.

Un formulaire est communiqué en temps réel à l’assemblée et pris en considération pour le calcul du nombre de voix et le nombre des votants, a-t-il noté.

M. Dabbebi a spécifié que certains actionnaires ont assisté physiquement à l’assemblée et qu’à cet effet, les locaux ont été préparés pour répondre aux mesures sanitaires.

Le tout s’est fait en présence d’un huissier de justice, qui a pris note de tout ce qui s’est passé.

«Ça s’est déroulé dans de bonnes conditions, avec des échanges fructueux, le tout en permettant de développer cette culture digitale. En plus, ça a permis une présence plus massive et plus représentative des actionnaires», a soutenu le DG en affirmant que cette innovation va faire des émules.

S’agissant du volet performance, Lotfi Dabbebi a assuré que la banque se porte très bien, que les résultats, très probants, ont dépassé le business plan.

Il recense des dépôts en hausse de 16%, des crédits en hausse de 12% outre un PNB en qui s’est littéralement envolé (+27%), marquant la meilleure évolution du secteur et qui est passé de 473 millions de dinars (MD) à 601 MD. Idem pour le résultat net qui a atteint 157 MD contre 67 MD, soit une envolée de +135%.

Côté ratios de gestion et de rentabilité, la banque termine son exercice 2019 avec un Tier1 de 9,21% contre 7,71%, un ratio de solvabilité de 12,62% contre 10,67%, un ROE de 18% contre 8,32% et ROA de 1,44% contre 0,68%. Le coefficient d’exploitation, signe de maitrise des coûts et de bonne gestion, est passé quant à lui de 46,42% à 38,96% (-16%), toujours selon le DG.

«Ces écarts sont les meilleurs de la place et placent la STB en première place sur tous les indicateurs d’activité ou de performance», a-t-il affirmé.

S’agissant du dividende, la STB a décidé de s’aligner sur la décision de la BCT de ne pas verser de dividendes cette année. «Cette année sera difficile avec de grands engagements notamment envers nos clients entreprises et cette décision permettra une meilleure solidité financière à la banque et des capitaux suffisants pour répondre aux besoins», a soutenu M.Debbabi même s’il comprend les attentes des petits porteurs. «Rien n’est perdu, c’est un report dans l’intérêt de la pérennité de l’entreprise», a-t-il expliqué.

Pour rappel, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N