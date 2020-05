Fahmi Chaâbane : sauver le secteur du bâtiment pour sauver léconomie nationale

Alors qu’il peut être l’un des piliers pour le sauvetage de l’économie tunisienne, le secteur du bâtiment et de la promotion immobilière agonise, a martelé ce jeudi 7 mai 2020 le président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers et membre de la Fédération nationale du bâtiment, Fahmi Chaâbane.

M. Chaâbane a indiqué au micro de Wassim Ben Larbi dans son émission Expresso sur Express FM que le secteur représente un million d’emplois directs et indirects et plus de 25 industries. Et d’affirmer que secteur a formulé un ensemble de propositions faciles à réaliser et qui permettront de donner un nouvel élan au secteur et en parallèle assurer des ressources fiscales et en devises aux caisses à l’Etat.

Il a expliqué que les ventes du secteur ont été plombées par un pouvoir d’achat en berne et un TMM qui s’est littéralement envolé. Et de noter que la dernière baisse du TMM est insuffisante.

En effet, les promoteurs immobiliers appellent à la mise en place d’un taux de faveur, le taux du marché immobilier (TMI) ne dépassant pas les 3,5% pour les crédits immobiliers et ceux accordés aux promoteurs.

Parmi les propositions formulées, fixer la TVA à 7% ; supprimer l’autorisation du gouverneur pour toute acquisition par un étranger (l’attente dépassant les 3 ans souvent) ; adopter un enregistrement à un taux fixe ; et annuler les droits des consommation de certains matériaux notamment le céramique et le marbre, dont les prix ont flambé.

Le président de la Chambre syndicale nationale des promoteurs immobiliers a soutenu que l’ensemble de ces mesures relancera le secteur selon les experts. Il a précisé que l’Etat pouvait essayer sur 1 à 2 ans et faire le bilan par la suite. Et de rappeler que la situation du secteur était difficile avant même la crise du covid-19 et qu’actuellement le secteur et ses salariés sont menacés.

Autre problématique, Fahmi Chaâbane a indiqué que début 2017, le gouvernement Chahed a lancé le programme du 1er logement, mettant à sa disposition 200 millions de dinars (MD). 3 ans après, seulement 30 MD ont été consommés, alors que les promoteurs qui se sont engagés avec l’Etat à cette époque ont construit des milliers de logements qui leur sont restés sur les bras : ils ont vendu 1.000 et il reste un stock de 6.000 logements, justement à cause des raisons précitées.

M. Chaâbane a également révélé les problématiques rencontrées par les promoteurs du secteur pour avoir les autorisations de reprise d’activités, surtout que certaines nécessitent de se déplacer entre les gouvernorats pour rejoindre leurs chantiers.

Pour rappel, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé le 6 mai 2020, fait état de 1.025 cas confirmés sur un total de 25.555 prélèvements, 43 décès et 591 rétablissements. Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N