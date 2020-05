Abir Moussi appelle les députés à stopper les mouvements suspects de Rached Ghannouchi

La présidente du Parti destourien libre (PDL), Abir Moussi est revenue ce jeudi 7 mai 2020, sur l’appel de son parti à tenir une plénière pour auditionner le président du Parlement, Rached Ghannouchi à propos de ses mouvements suspects et non officiels avec des parties étrangères.

Invitée de Hamza Belloumi dans la matinale sur Shems FM, Mme Moussi a souligné l’importance de tenir une séance plénière pour auditionner le président du Parlement à propos de ses coups de fil suspects et non annoncés, faisant référence à son dernier contact avec Khaled Mechri connu pour son appartenance à l’organisation internationale des Frères musulmans en Libye.

« Nous ne sommes pas responsables des mouvements du président du Parlement et nous n’acceptons pas de faire partie d’un Parlement dont le président a des relations douteuses avec l’organisation des frères musulmans à travers le monde et contraires aux traditions diplomatiques et parlementaires» a-t-elle déclaré soulignant que le but est de se décharger de toute responsabilité concernant les mouvements de Rached Ghannouchi avec l’étranger.

Dans ce contexte, la présidente du PDL a appelé les députés à assumer leurs responsabilités pour stopper les tentatives du président de parlement de transformer l'ARP en un outil pour mettre en œuvre la politique des Frères musulmans au Maghreb arabe. « Notre rôle est de dévoiler les vérités, de mettre le président du Parlement devant ses responsabilités et de prendre les mesures juridiques nécessaires à son encontre» a-t-elle-indiqué.





I.M