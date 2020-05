Hichem Snoussi : Aucun pays nautorise lexistence de chaines de télévision sans autorisation

Suite à la proposition par la coalition Al Karama d’un amendement du décret-loi n°116 qui a créé la Haute Autorité Indépendante de la Communication Audiovisuelle (Haica), Hichem Snoussi, membre de l’instance, est intervenu ce matin mercredi 6 mai 2020 sur Mosaïque FM pour dénoncer l’initiative.

Refusant la proposition de la coalition Al Karama, le membre de la HAICA Hichem Snoussi a affirmé que ces députés n’ont pas conscience de la gravité de leur initiative et qu’aucun pays au monde n’autorise l'existence de chaînes médiatiques sans licence. « Nous déplorons un tel comportement et de telles propositions », a déclaré Hichem Snoussi en ajoutant qu'il s'agit d'une "grave diarhée linguistique".

En effet, la coalition veut annuler les licences au préalable pour la création des chaines de télévision en ajoutant un nouvel article : « la création des chaines TV et radiophoniques ne sera pas soumise à une licence au préalable. Toute personne qui veut créer une chaîne satellitaire doit déposer une déclaration auprès du secrétariat de la HAICA comportant toutes les données nécessaires relatives à ladite chaîne et à son propriétaire ».

La coalition a même proposé le changement du cadre juridique de la HAICA en attendant la création d’une nouvelle instance de la communication audiovisuelle comme annoncée dans l’article 127 de la Constitution qui prévoit que : « L'Instance de la communication audiovisuelle est chargée de la régulation et du développement du secteur de la communication audiovisuelle, elle veille à garantir la liberté d'expression et d'information, et à garantir une information pluraliste et intègre ».









R.A