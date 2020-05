Tunisie - Mise en place du portefeuille digital

Le ministre des Finances, Nizar Yaïche, a annoncé, mardi matin 5 mai 2020 dans un post Linkedin la mise en place par la Tunisie de la nouvelle solution de «Portefeuille Digital», qui permet à chaque Tunisien de créer son portefeuille virtuel sur son mobile, recevoir de l’argent, et payer en toute simplicité.

Et de noter qu’en quelques semaines, tous les aspects techniques, financiers, juridiques, processus, formation, et communication ont été définis et mis en place.

Le ministre a indiqué qu’à partir de demain mercredi 06 mai, l’application sera utilisée pour distribuer les aides sociales via près de 4.000 points : les agences postales, les agences bancaires et une partie des DABs.

Il a également précisé que cette solution pourra être utilisée pour rationaliser les subventions et les envoyer directement à ceux qui en ont besoin.

Habib Belhaj Gouider, directeur général de la Banque nationale agricole (BNA) et président de l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers (APTBEF) a expliqué ce matin, au micro de Wassim Ben Larbi dans son émission Expresso sur Express FM que cette solution s’adresse aux bénéficiaires des aides sociales : il suffit de s’enregistrer sur la plateforme par USSD en choisisant l’une des 3 banques publiques (BNA, BH et STB) ou la Poste. Dès que l'éligibilité est vérifiée, l'utilisateur reçoit un code et peut retirer son argent (cash out) à partir de n’importe quelle agence bancaire ou postale (guichets ou DABs).

Il a soutenu qu'après les dépassements et mouvements de foule relevés lors de la dernière distribution d’aides sociales et l'absence de toute forme de respect des gestes barrières contre le covid-19, le chef du gouvernement a créé la commission et fixé des objectifs : multiplier les postes qui font parvenir les aides à leurs destinataires.

Chose qui a été fait en un temps record. 260.000 bénéficiaires se sont déjà inscrits à partir de vendredi dernier sur cette plateforme et on s’attend à ce qu’ils atteignent 357.000 individus.

Pour M. Belhaj Gouider, ce projet est une entrée en matière pour tout ce qui est digitalisation et mobile payement et la deuxième phase sera l’achat ou le payement via mobile.

Le projet a pu aboutir grâce à une grande mobilisation de plusieurs ministères, de la Banque centrale de Tunisie (BCT), la Poste, les banques, la Société Monétique Tunisie (SMT), le Centre national d'informatique (CNI) et d’autres …

La cérémonie de signature s’est tenue la veille au siège du ministère des Finances en présence de tous les intervenants.

POur rappel, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars à cause de la propagation du Covid-19. Le dernier bilan du ministère de la Santé, annoncé au soir du lundi 4 mai, fait état de 1.018 cas confirmés sur un total de 24.853 prélèvements, 43 décès et 406 rétablissements.

I.N