Arrestation des syndicalistes à Sfax, une affaire politique selon Sami Tahri

Suite à l’arrestation des syndicalistes à Sfax accusés de l’agression du député Mohamed Affes, l’union régionale des travailleurs à Sfax a tenu aujourd’hui lundi 4 mai une conférence de presse pour réagir à cette situation.

Lors de cette conférence, qui a réuni les membres de la section régionale de l’UGTT à Sfax avec les membres du bureau exécutif de l’UGTT et les avocats des détenus, le secrétaire général adjoint et porte-parole de l'UGTT, Sami Tahri a affirmé que, mise à part les défaillances qui ont eu lieu à l’hôpital régional Hedi Chaker à Sfax, il s’agit d’une affaire orchestrée et politisée.

Le porte-parole de l’UGTT a condamné : « l’existence d’un parti politique qui vise à contrarier l'UGTT ». Pour cette raison, « l’organisation ne restera pas passive face à ceux qui font preuve d’hostilité envers l’UGTT et usera de tous les moyens pour défendre les détenus » assure Sami Tahri.

Quant aux avocats des détenus Lassâad Fourati et Souheil Slimi, ces derniers ont exprimé leur étonnement suite au changement du chef d'accusation, du statut de délit à un crime. Lassâad Fourati a affirmé que Mohamed Affes avait empêché la tenue de la réunion, soulignant l'absence de toute preuve d'agression, d’après les vidéos des caméras de surveillance.

Souheil Slimi a déclaré que c’était le président du Parlement Rached Ghannouchi qui avait chargé une équipe sécuritaire de Tunis de cette affaire, ajoutant que la défense voulait que l’affaire soit traitée de manière indépendante.

Dans le même contexte, Noomen Mzayed, président de la section de Sfax de la ligue tunisienne des droits de l'homme, a assuré que l'association allait donner suite à ce dossier, tout en affirmant que l’affaire ne réunit pas les conditions d’un procès équitable.

La section régionale de l’UGTT à Sfax a publié un communiqué suite à cette réunion pour convoquer à titre exceptionnel ses adhérents afin d’examiner les formes de lutte qui seront menées pour défendre les détenus.

