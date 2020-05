Slim Ghorbel : On aurait dû simplifier les procédures de circulation !

Le membre du bureau exécutif de l'Utica, Slim Ghorbel est revenu aujourd’hui lundi 4 mai 2020, sur les procédures à prendre pour réussir la reprise.

Lors de son passage sur les ondes d'Express FM, M. Ghorbel a indiqué que les chefs d’entreprise et les employés sont confrontés à des difficultés lors de l’obtention des autorisations de circulation à travers le site. Plusieurs employés n’ont pas pu savoir s’ils peuvent aller travailler ou non en soulignant : « Nous avons une liste claire des secteurs concernés par le confinement ciblé. Il aurait dû instaurer seulement un mouvement déclaratif sans les autorisations(…) Si la procédure était seulement déclarative, elle serait plus facile !».

« Depuis le premier jour du confinement, nous sommes en contact permanent avec le gouvernement, en vue de transmettre les difficultés du secteur et de pouvoir s’adapter aux nouveaux éléments qui vont apparaitre au fur et à mesure de l’évolution de la situation sanitaire ».

Et ajouter que de nouvelles initiatives seront lancées par le gouvernement s’agissant des attributions et des mesures en faveur des entreprises en difficulté. « Le rôle de l’Etat est de soutenir les entreprises pour qu’elles puissent payer les salariés (...) D’ailleurs, le chef du gouvernement reçoit plusieurs chefs d’entreprise pour qu’il soit à l’écoute des difficultés des entreprises et interagir pour sauver le secteur » a-t-il martelé.

I.M