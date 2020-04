Arbia Hamadi : cest moi qui ai porté plainte contre Slim Chiboub !

La blogueuse Arbia Hamadi a publié, ce mercredi 29 avril 2020, une vidéo en direct sur sa page Facebook, pour revenir sur les détails de l’affaire de harcèlement sexuel dont elle affirme avoir été victime, par Slim Chiboub.

Sans vouloir le nommer, Arbia Hamadi indique qu’elle a été contactée par Slim Chiboub, assurant qu’il lui a parlé avec politesse et courtoisie au début. « Je ne le connaissais pas auparavant. Il m’a appelée pour me parler du paysage médiatique et discuter avec beaucoup de politesse. Par la suite, il m’a demandé pourquoi je ne travaille pas pour le moment. Je lui ai signifié que c’était un choix personnel. Après la fin de la conversation, le patron d'une chaîne tv m’a appelée pour me proposer du travail. Chose que j’ai refusée », raconte Arbia Hamadi.

Elle poursuit son récit affirmant que Slim Chiboub l’a appelée par la suite et lui a dit qu’il a été déçu par son refus de l’offre d’emploi. Elle ajoute, que les messages sont devenus de plus en plus insistants, qu’elle a fini par donner son téléphone à son mari. « C’est mon mari qui lui répondait. L’embuscade dont il était question consistait en un rendez-vous public. Il fallait prouver que c’était lui le propriétaire du téléphone parce que le numéro qu’il utilisait n’était pas à son nom ».

La blogueuse a assuré que c’est elle qui a porté plainte contre son agresseur et qu’il n’y avait eu aucun contact physique, ni rencontre avec lui. « C’était des messages et des communications téléphoniques. J’ai toutes les preuves et je les ai soumises au ministère public qui s’est chargé de l’affaire ».

Rappelons que Slim Chiboub, gendre de l’ancien président a été arrêté, aujourd’hui-même, à la suite d’une plainte déposée à son encontre pour harcèlement sexuel. Il est détenu pour 48h renouvelables dans le cadre de cette affaire pour les besoins de l’enquête. Des rumeurs ont circulé concernant son éventuelle libération, sauf qu’elles ont été démenties par le substitut du procureur de la République, Mohsen Dali.

S.H