Abdellatif Mekki : Nous avons perdu 15 jours consacrés à la fabrication des masques !

Lors de la conférence de presse tenue aujourd’hui mercredi 29 avril 2020 sur les mesures du confinement ciblé qui commence le 4 mai 2020, le ministre de la Santé a présenté le bilan de travail du ministère durant la première vague de l’épidémie.

Selon Abdellatif Mekki, la Tunisie a perdu 15 jours consacrés à la fabrication des masques à cause de la polémique sur les soupçons de corruption liés à ce dossier. M. Mekki a souligné que le nombre de cas infectés par le Covid-19 a diminué grâce aux mesures de confinement général déployées par le gouvernement : « nous avons contrôlé la première vague de l’épidémie mais une deuxième vague est envisageable si on ne respecte pas les consignes de distanciation et les mesures préventives visant à éviter la transmission du virus ». D’après le ministre de la Santé, nous avons réussi à contrôler la première vague de l’épidémie mais ces resultats restent « temporaires et fragiles ».

Abdellatif Mekki a assuré que le confinement ciblé n’est pas signe de relâchement ni de baisse du danger de l’épidémie. Bien au contraire, le gouvernement poursuivra ses contrôles et ses mesures pour lutter contre le Covid-19.

Il a ajouté que la levée progressive du confinement implique indéniablement l’apparition de nouveaux cas de contamination mais que l’important est maintenir la situation sous contrôle et que les victimes ne soient pas comptées par milliers. « Notre stratégie nous a permis d’éviter pas moins de 25.000 cas de contamination et près de 1000 décès. Le travail fait en amont nous a épargné un pic de contaminations et nous a permis de stabiliser notre courbe. Les moyens de protection seront disponibles dans les commerces et fournis gratuitement aux catégories les plus démunies. Il y’aura aussi des applications de contrôle notamment pour les Covid+. Des applications sur lesquelles nous travaillons et d’autres que nous sommes en train de développer. Nous allons aussi renforcer les investigations et procéder chaque jour à des tests, je tiens à rappeler que les chiffres que nous annonçons sont issus des analyses en laboratoire et pas des tests rapides » a expliqué le ministre.

Abdellatif Mekki a précisé que la méthodologie adoptée dans la réalisation des tests concerne les personnes qui risquent d’avoir attrapé le virus, dont celles qui ont été en contact avec des cas de Covid+. Il a ajouté qu’au-delà de cela, ce serait un gaspillage de temps et de moyens et que le nombre de tests effectués n’est en aucun cas fixé par le ministre.

« Les tests rapides est une question compliquée dans leur utilisation et leur fiabilité. Des pays les ont d’ailleurs adoptés et d’autres pas. En Tunisie nous avons décidé de les utiliser mais dans une certaine étape pour réaliser quelques objectifs primordiaux, d’abord l’étude du niveau de l’immunité collective contre ce virus puis le contrôle des frontières à leur ouverture et le contrôle les populations à exposition ainsi que la délimitation des clusters. Ces tests peuvent aider à réaliser ces objectifs. Aujourd’hui, nous disposons de quelques milliers de ces tests rapides et nous sommes en train de mener des enquêtes préliminaires pour définir la méthodologie de leur utilisation ainsi que leur fiabilité et l’aptitude des soignants à les réaliser. Il y’a aussi la disposition des citoyens à accepter de subir ces tests » a-t-il ajouté.

Le ministre de la Santé a, en outre, affirmé que le stock stratégique permet de fournir plus d’un masque de protection pour chaque personne, mais que ce stock doit être régulièrement renfloué. « Il n’y aura pas de rupture mais si l’approvisionnement n’est pas fait à temps, le nombre de masques viendra à diminuer. Il faut aussi prendre en compte que les masques chirurgicaux sont principalement destinés au personnel médical et que leur utilisation abusive constitue un problème écologique mais aussi de contagion, c’est pour cela que nous avons opté sur les masques barrières que nous allons produire. Ils seront livrés par les industriels aux circuits de distribution et leur prix a été fixé par le ministère du Commerce. Nous pouvons fabriquer entre 900.000 et 1 million de masques en ce moment mais nous allons vite atteindre les 2 et 3 millions car les fabricants appelleront leurs employés à travailler » a-t-il confié.

Dans son discours, le ministre de la Santé a affirmé que la réussite de la bataille contre le Covid-19 est conditionnée par l’engagement et la conscience des citoyens et par les consignes préventives du gouvernement.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 mai 2020.

R.A