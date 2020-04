Précisions sur le parachèvement des campagnes de vaccination des élèves

Le parachèvement des campagnes de vaccinations de l’année scolaire 2019-2020 démarrera à partir de 4 mai à un rythme de 3 séances par jour dans l’école ou le collège concerné, chaque séance durera deux heures. L’objectif étant de laisser le temps à chaque groupe de partir avant que celui d’après arrive, a expliqué la directrice de la médecine scolaire et universitaire Ahlem Gzara.

Le mois de mai sera consacré à cette action et qui concerne : la 1ère année de l’Enseignement de base, 2ème année de l’Enseignement de base, la 6ème année de l’Enseignement de base et la 3ème année de l’Enseignement secondaire.

Cette campagne concerne seulement ceux qui n’ont pas été vaccinés entre janvier et mars 2020 : des élèves ayant été vaccinés à partir du mois de janvier mais, l’opération a été interrompue par le confinement sanitaire général, a précisé M. Gzara au micro de Jihène Miled dans son émission Sbeh Enness sur Mosaïque FM.

«La classe qui viendra au cours de l’horaire fixé sera divisée sur 2 ou 3 salles, de telle sorte qu’on ne dépasse pas les 10 élèves par salle, le tout pour éviter l’encombrement. Une fois la vaccination finie, la salle aura le temps d’être aérée et désinfectée à l’eau de javel avant l’arrivée du groupe suivant», a souligné la directrice de la médecine scolaire et universitaire pour expliquer la durée choisie de deux heures.

Et d’ajouter : «Actuellement, on est en train de mettre en place un calendrier des vaccinations, qui sera affiché hors des établissements scolaires, qui sera prêt le 30 avril et affiché au plus tard le 2 mai 2020.

Pour les directeurs capables de joindre les parents par SMS, téléphone ou mail, ça sera le scénario idéal. Les parents qui ont le numéro du directeur pourront le contacter pour connaitre le rendez-vous du vaccin de leur enfant, dans le cas contraire. Sinon, le calendrier sera affiché devant l’établissement».

Ahlem Gzara a martelé : «On demande aux parents de respecter les horaires et les dates pour éviter l’encombrement. Un seul parent doit accompagner l’enfant, portant un masque même avec un bout de tissu, le tout en respectant la distanciation sociale (au moins un mètre entre chaque individu)».

Elle a souligné l’importance de respecter les mesures barrières. Les parents attendront dans la cour et dès que leur enfant est vacciné, ils devront rentrer immédiatement, a-t-elle indiqué.

Il y a une semaine, le ministère de la Santé avait annoncé son intention de parachever les campagnes de vaccinations de l’année scolaire 2019-2020 pour prémunir les élèves, renforcer leur immunité contre les épidémies et les maladies contagieuses et ceci en respect aux recommandations de l’OMS.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 975 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 28 avril courant, sur un total de 21.477 dépistages, avec 279 rétablissements et 40 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.N