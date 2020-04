Badreddine Gammoudi : Les enquêtes sur les suspicions de corruption concernant laffaire des masques se poursuivent !

Le président de la commission parlementaire de la réforme administrative, de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, Badreddine Gammoudi a indiqué, lors de son intervention ce mercredi 29 avril 2020 sur Shems FM, que la commission poursuit ses enquêtes sur l’affaire des soupçons de corruption concernant le dossier de fabrication des masques.

Il a fait savoir que l’adhésion du député Jalel Zayati à la commission de l’industrie a été suspendue compte tenu de son implication dans l’affaire jusqu’à la fin des enquêtes en cours.

Concernant les déclarations du ministre d’Etat auprès du chef du gouvernement en charge de la Fonction publique, de la gouvernance et de la lutte contre la corruption Mohamed Abbou affirmant qu’il n'y a rien qui prouve de la corruption, M. Gammoudi a souligné qu’il s’agit « d’une lecture politique de l’affaire vu que les enquêtes ne sont pas encore terminées ».

En réponse à une question du journaliste sur les scénarios possibles, il a évoqué la possibilité de renvoyer le dossier devant la justice.

Rappelons que l’affaire concerne un marché qui devait être conclu entre le ministre de l’Industrie, Salah Ben Youssef et l’industriel et député Jalel Zayati pour une commande de deux millions de masques. Le dossier de fabrication des masques médicaux a été soumis au haut comité de contrôle administratif pour une enquête. La mission d’inspection a révélé le 23 avril qu’il y a une suspicion d’orientation de l’offre publique, de conflit d’intérêt et de la fuite d’une information privilégiée.

Le dernier bilan du ministère de la Santé fait état de 975 cas confirmés sur un total de 21.477 dépistages réalisés, avec 279 rétablissements et 40 décès.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars.

I.M