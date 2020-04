Mehdi Mahjoub : La reprise des concessionnaires ne comporte pas de risque sanitaire

La situation du secteur de la concession automobile est difficile et risque de se compliquer davantage, a affirmé ce mardi 28 avril 2020 Mehdi Mahjoub, porte-parole et membre du bureau exécutif de la Chambre syndicale des concessionnaires et constructeurs automobiles et directeur général d'Alpha Hyundai Motor. Il confirme ainsi l’information relayée le weekend dernier par Business News.

Mehdi Mahjoub a indiqué que le secteur est à l’arrêt. Il explique qu'il y a des stocks, des véhicules en route, d’autres en rade et certains qui seront transférés vers d’autres ports, les ports tunisiens n’acceptant plus de nouvelles marchandises et donc la facture de tout ceci sera très salée.

Ainsi, depuis le début du confinement seulement 121 voitures ont été immatriculés sur une moyenne mensuelle de 5.000 véhicules par jours toutes catégories confondues.

Ainsi, outre les véhicules en route, il y a 3.000 voitures bloquées dans les ports, pour lesquelles les concessionnaires concernés payent 15 dinars/jour le véhicule outre les 900 dinars/ jour par conteneur pour les pièces de rechange. Or, le plus gros des pertes viendra du financements du stock et des frais bancaires. Le tout sachant que la reprise sera molle.

«On doit apprendre à vivre avec le virus. Le confinement a été une excellente chose qui a permis de se préparer (masque, gel, etc.). Aujourd’hui, on sait comment contrer le Covid-19», a souligné le porte-parole de la Chambre syndicale.

Et de préciser en réponse à une interrogation de l’animateur que jusque la, la chambre s’est tue, mais vu que le gouvernement a décidé une reprise par étapes, les concessionnaires voudraient reprendre leurs activités avant que la situation empire et échappe totalement à leur contrôle à cause des pertes importantes.

M. Mahjoub note que le confinement a été décidé pour des raisons sanitaires et que la reprise de leur secteur ne représente pas de risques vu qu’il n’y a pas d’encombrement chez les concessionnaires qui accueillent à peine 10 à 20 visiteurs par jour dans un local. En contrepartie, les concessionnaires s’engagent à assurer le maximum de mesures d’hygiène à leurs employés ainsi qu’à leurs clients. En plus, le transport en commun représente un risque sanitaire contrairement à la voiture particulière.

S’agissant des prix des véhicules, Mehdi Mahjoub a expliqué que vu que l’offre dépassera la demande, les prix baisseront car il y aura de la concurrence et des remises.

Un courrier a été envoyé vendredi dernier par la chambre aux autorités pour solliciter une reprise d’activité et expliquer les mesures qui seront prises par les concessionnaires pour garantir la sécurité de leurs employés et clients, a-t-il indiqué.

La Tunisie vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation du Covid-19 qui a nécessité la mise en place d’un confinement total depuis le 22 mars qui se poursuivra au moins jusqu'au 3 mai 2020. 967 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 27 avril courant, sur un total de 21.081 dépistages, avec 279 rétablissements et 39 décès.

I.N