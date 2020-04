Jamila Ksiksi : La nomination de Ben Salem et Hammami est une réalité à accepter

La députée Ennahdha, Jamila Ksiksi, est intervenue ce mardi 28 avril 2020, sur les ondes de Mosaïque FM, pour commenter la publication qu’elle a publié sur les réseaux sociaux suite à l’annonce de la nomination des deux dirigeants d’Ennahdha, Oussama Ben Salem et Imed Hammami, en tant que conseillers auprès du chef du gouvernement Elyes Fakhfakh.

En s’adressant aux personnes qui ont critiqué la nomination de Oussama Ben Salem et Imed Hammami, elle a souligné, dans un post, supprimé par la suite : « C’est une réalité que vous devez accepter. Si vous n’acceptez pas ces nominations, allez boire l'eau de mer Méditerranée ! ».

Quant à la raison pour laquelle elle a supprimé le post, Jamila Ksiksi a souligné : « Je me suis rendue compte que parmi ceux qui ont critiqué la nomination figurent des personnes respectables et je ne veux pas qu’elles se sentent visées par la publication » en précisant qu’elle visait les personnes qui n’acceptent pas la différence et le pluralisme et qui considèrent les dirigeants d’Ennahdha comme des « extraterrestres » qui n’ont pas le droit de gouverner.

En réponse à la question du journaliste concernant le non-respect de Oussama Ben Salem- le fondateur de la chaîne illégale Zitouna TV- des règles de loi tunisienne sur l’audiovisuel, la députée a indiqué que rien n’est confirmé à ce niveau. Elle a également critiqué la Haica en soulignant qu’il faut réviser son cahier de charges.

D’autre part, elle estime que Oussama Ben Salem a les compétences politiques nécessaires lui permettant d’être conseiller auprès du chef du gouvernement.

Rappelons que le cahier des charges de la Haica encadrant la création et le fonctionnement des médias audiovisuels, agit exactement comme beaucoup d'autorités de régulation médiatique dans le monde. Par ailleurs, la révision que la députée d’Ennahdha entend faire est anti démocratique et représente une atteinte aux libertés.

I.M