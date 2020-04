Abdellatif Mekki : Non le Covid-19 ne sest pas révélé en janvier 2020 en Tunisie !

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a assuré lors de son intervention samedi 25 avril 2020 sur Midi Show weekend sur Mosaïque FM que le cas zéro du Covid-19 en Tunisie peut être celui de Gafsa en mars 2020 ou celui de Boumerdes, niant les informations qui circulaient depuis quelques jours selon lesquelles le premier cas du Coronavirus a été signalé depuis janvier 2020.

Sur le sujet de l’utilisation des technologies pour lutter contre le Covid-19, M. Mekki a affirmé que les drones qui seront utilisés par le ministère de la Santé dans les marchés de gros, les stations de transport public et les hôpitaux vont limiter la propagation du virus à travers une méthode scientifique et efficace.

A noter que le premier essai de quatre drones équipés de caméras thermiques et de hauts parleurs a été effectué hier vendredi 24 avril.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a obligé la Tunisie à entrer en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 3 mai 2020. 922 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 24 avril courant, sur un total de 19.849 dépistages, avec 194 rétablissements et 38 décès.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie.

R.A