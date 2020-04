Mohamed Msilini : les magasins de prêt-à-porter seront ouverts à partir du 4 mai

Le ministre du Commerce, Mohamed Msilini, est revenu ce samedi 25 avril lors de son intervention sur Radio Med sur les préparatifs du ministère au cours du mois du Ramadan ainsi que les préparatifs pour la fête de l’Aïd. Dans son intervention, M. Msilini a déclaré que les services du ministère ont assuré l’approvisionnement des produits de base dans toutes les régions de Tunisie, tout en fixant les prix de ces aliments. Mais cela n’a pas empêché certains commerçants de profiter de ce mois saint pour augmenter les prix de leurs marchandises.

Le monopole des produits subventionnés, et la manipulation des prix sont les principaux abus déclarés lors des contrôles. A cet effet, le ministre du Commerce a affirmé que des mesures strictes seront prises contre les monopolisateurs qui varient jusqu’à l’interdiction d’approvisionnement. Les amendes s’élèvent à 300 mille dinars jusqu’à l’arrestation.

Dans le cadre des préparatifs de la fête de l’Aïd, le ministre du Commerce a annoncé qu’à partir du 4 mai, le premier jour du déconfinement ciblé, les magasins de prêt-à-porter seront ouverts pour le public dans le respect des mesures sanitaires.

Pour rappel, le déconfinement ciblé commence le 4 mai jusqu’à la fin du mois du juin, sur 4 étapes. Cette stratégie va s’appliquer sur certains secteurs et certaines régions de la Tunisie.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a obligé la Tunisie à entrer en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 3 mai 2020. 922 contaminés ont été recensés et annoncés jusqu'au 24 avril courant, sur un total de 19.849 dépistages, avec 190 rétablissements et 38 décès.

R.A

R.A