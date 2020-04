Confinement : retrait de près de 95.000 permis et cartes grises

Le ministère de l’Intérieur poursuit ses efforts pour faire appliquer le confinement sanitaire général. Dans ce cadre, 2.978 individus ont été placés en garde à vue pour non-respect du couvre-feu et 1.155 pour non-respect de confinement jusqu’à la date de ce vendredi 17 avril 2020, a indiqué le jour même le porte-parole du ministère de l'Intérieur, Khaled Hayouni.

M. Hayouni a en outre précisé au micro de Jihène Miled dans son émission Sbeh Enness sur Mosaïque FM que les forces de l’ordre ont procédé au retrait de 46.000 permis et 47.000 cartes grises jusqu’à cette date. Elles ont aussi saisi plus de 3.600 véhicules. Toutes ses opérations ont été effectuées sur des personnes qui n’avaient pas le droit de se trouver dans l’espace public, n’ayant pas d’autorisation ou de motif valable pour y être, comme stipulé.

Pour lui, le ministère considérera que le confinement sanitaire général et le couvre-feu seront respectés lorsqu’il y aura zéro violation. Et de marteler que l’enjeu est la santé publique d’où la nécessité de respecter les mesures mises en place.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avec la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a contaminé 822 cas annoncés jusqu'au 16 avril courant, sur un total de 13.930 dépistages, avec 43 rétablissements et 37 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N