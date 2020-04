Un plan terroriste au covid-19 déjoué

Un complot terroriste a été mis en échec par les forces de la Garde nationale. Le terroriste visait la contamination par le covid-19 d'agents basés à Kébili, mais ces derniers étant attentifs, ont pu déjouer cette tentative terroriste.

En effet, l’Unité nationale d’enquête sur les crimes terroristes relevant de la Garde nationale a découvert le plan machiavélique d’un élément takfiriste, originaire du gouvernorat de Kébili et qui vient récemment de sortir de prison étant impliqué dans des affaires judiciaires à caractère terroriste, a indiqué le porte-parole de la Garde nationale, le colonel Houssemeddine Jebabli, dans une déclaration à Mosaïque FM ce jeudi 16 avril 2020.

L’individu a profité de son ascendant psychologique sur les autres takfiristes de la région, notamment ceux ayant les symptômes du covid-19 et soumis à un contrôle administratif, pour les inciter à essayer de contaminer les agents de la Garde nationale, en éternuant, en toussant et en crachant partout dans les locaux pendant leur présence auprès des unités sécuritaires pour procéder aux mesures de contrôle administratif.

L’un de ses complices a été entendu et a avoué avoir reçu ce genre d’ordres mais qu'il n’a pas pu le faire à cause des mesures préventives mises en place.

L’instigateur a été placé en garde à vue après consultation du ministère public relevant du pôle judicaire antiterroriste alors que celui qui a avoué les méfaits a été placé en auto-isolement sanitaire obligatoire jusqu’à la transmission des résultats des analyses.

A rappeler que le pays vit une crise sanitaire aigue depuis plus d’un mois avce la propagation d’un virus mortel le covid-19 qui a contaminé 780 cas annoncés jusqu'au 15 avril courant, sur un total de 13.137 dépistages, touché 23 gouvernorats avec 43 rétablissements et 35 décès. Pour y remédier, la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N