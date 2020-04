Khaled Sellami : lUtica a pris des décisions urgentes pour lintérêt général

Lors de son intervention à la matinale d’Express FM, aujourd’hui jeudi 16 avril 2020, Khaled Sellami membre du bureau exécutif de l’Utica est revenu sur le rejet de la convention portant sur les méthodes de décaissement des salaires pour le mois d’avril, signée mardi 14 avril entre l’UGTT, l’Utica et le ministère des Affaires sociales.

Pour Khaled Sellami, étant en état de guerre à cause de cette crise sanitaire, l’Utica a pris des décisions urgentes et rapides en prenant en considération la santé du citoyen en premier lieu et les mesures nécessaires pour lui assurer le minimum de niveau de vie digne, en second lieu.

« Le challenge pour les sociétés aujourd’hui est leur continuité, pour cette raison le retour au travail doit se faire progressivement », a déclaré Khaled Sellami. Il a ajouté que l’Utica a pris la bonne décision en autorisant les entreprises à appliquer le mécanisme du chômage technique, sur la période passée au confinement sanitaire général, et à maintenir l’aide exceptionnelle occasionnelle de 200 dinars, prévue par le gouvernement au profit des employés des entreprises.

Khaled Sellami a indiqué que la partie payée par l’entreprise est à considérer comme une avance sur primes et congés payés, que cet accord n’empêche pas un accord particulier à chaque entreprise, précisant que, face au manque de trésorerie, nul n’est tenu à l’impossible. Il a précisé également que cet accord fait partie d’un package de solutions demandées par l’UTICA, comme notamment la garantie de son fonds de roulement, par une décision de la BCT et l’exécution des mesures annoncées par le gouvernement notamment l’accompagnement des petites entreprises.

Pour rappel, cette convention tripartite a été rejetée par la Conect. La deuxième centrale patronale a considéré que cette convention n’obéit pas aux conditions légales, réglementaires et conventionnelles et sont contraignantes pour les entreprises.

R.A