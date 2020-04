Saïed et Erray examinent les opérations de rapatriement des Tunisiens bloqués à létranger

Les opérations de rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger, les questions régionales et internationales et la lutte contre la pandémie de Covid-19 sur le plan international ont été au centre d’une rencontre qui a réuni mercredi 15 avril 2020 le président de la République, Kaïs Saïed et le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray au Palais de Carthage.

La réunion a porté sur les derniers développements liés au rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger et les mesures nécessaires.

Le président de la République a souligné, dans ce sens, l'importance d’accélérer les opérations de rapatriement des Tunisiens bloqués dans plusieurs pays et prendre les mesures nécessaires pour plus d’efficacité.

L’accent a été mis également sur les dossiers régionaux et internationaux et les principes de la politique étrangère tunisienne par rapport à toutes les questions, en particulier le dossier libyen.

Le ministre a déclaré que la réunion a examiné l’adhésion de la Tunisie au Conseil de sécurité de l’Onu et sa contribution à l’activation du rôle des Nations unies dans le cadre de la solidarité internationale.

La réunion a examiné l’initiative du président de la République, présentée à l’Onu qui adopte une nouvelle approche fondée sur la solidarité entre les peuples du monde tout en unissant les efforts des pays membres et les efforts nationaux de lutte contre la pandémie et contre les dangers qui menacent le monde entier.

Le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 14 avril 2020, fait état de 21 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 747 cas confirmés sur un total de 12.415 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020.

I.M