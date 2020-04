Le personnel paramédical de Charles Nicolle renvoyé du centre de mise en quarantaine

Une vidéo massivement partagée sur la toile ce mardi 14 avril 2020, montre le personnel paramédical de l’hôpital Charles Nicolle, chargé des patients Covid+, réclamer des conditions décentes de mise en quarantaine.

Plus d’une dizaine de personnes, rassemblées devant le service dédié aux patients Covid-19 avec leurs sacs et valises, ont raconté avoir terminé leurs 4 jours de service et avoir été renvoyés du centre de mise en quarantaine où ils devaient passer une semaine avant de pouvoir rentrer chez eux.

Ce personnel a contesté ses conditions de travail. Les agents paramédicaux affirment que quand il s’agit de travailler au sein de l’hôpital, on menace d’user de la force publique pour les obliger à s’y rendre, mais que quand il s’agit de leur protection, ils sont livrés à eux-mêmes et lachés dans la rue.

Contacté par Business News à ce sujet, Anis Hariz, chargé de la communication au sein de l’hôpital Charles Nicolle et membre de la cellule de veille dédiée au Covid-19, a affirmé que le problème a été résolu et que les agents ont été placés dans un centre de la capitale.

Il a par ailleurs tenu à souligner que le ministère de la Santé a mis en place un système de rotation entre les équipes, qui consiste en 4 jours de travail suivis par 7 jours de confinement, sans toutefois en préparer les mécanismes d’application. Ce qui place l'hôpital devant des situations compliquées à gérer.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

M.B.Z