Sami Tahri : lEtat a promis de verser 200dt aux salariés du privé en avril

Le porte-parole de l’UGTT, Sami Tahri, était l’invité ce mardi 14 avril 2020, d’Elyes Gharbi sur Mosaïque FM.

« Notre priorité en ce moment est la vie humaine afin que nous ne basculons pas dans des scénarios dramatiques. Si nous dépassons la crise sanitaire, que nous l’envisageons a posteriori comme une opportunité, nous serons à même de dépasser d’autres situations économiques, sociales, culturelles ou politiques que nous aborderons avec une nouvelle vision. Nous tirerons des leçons de cette pandémie » a déclaré Sami Tahri, ajoutant que les responsables doivent écouter les critiques sans tensions car la situation est imprévisible et évolutive.

Le porte-parole de la centrale syndicale a affirmé que l’UGTT ne s’oppose pas au décret-loi annoncé par la présidence du gouvernement concernant les prélèvements sur salaires et qu’elle l’avait même proposé, précisant toutefois que l’Union n’a pas été consultée pour ce qui est des autres décrets.

Il a poursuivi en insistant sur le fait que la solidarité ne doit pas engager uniquement les agents du secteur public, qui constituent le maillon faible de l’économie du pays et qui donnent de leur salaire depuis 2018 sans rechigner. « Dire qu’il est inacceptable que les fonctionnaires soient chez eux et qu’ils perçoivent l’intégralité de leur salaire est une erreur monumentale, ils n’ont pas demandé à rester chez eux et ne pourraient pas survivre sans leur salaire » a-t-il ajouté, revenant sur la déclaration du président de la Conect, Tarak Cherif.

Sami Tahri a enfin fait part des inquiétudes concernant les employés du secteur privé dont le paiement des salaires devient incertain. « Il y’a des propositions pour prendre en charge les salaires de certains secteurs à 100% pour certaines entreprises. En ce moment, des réunions multipartites se tiennent en continu entre l’UGTT, l’Utica et le ministère des Affaires sociales pour examiner les options et les propositions qui concernent les salaires du privé. L’Etat a promis de prendre en charge un montant de 200dt et nous étudions la manière avec laquelle le reste du salaire sera rassemblé » a-t-il conclu.

Rappelons que le dernier bilan publié par le ministère de la Santé en date du 13 avril 2020, fait état de 19 nouveaux cas enregistrés faisant grimper le bilan national à 726 cas confirmés sur un total de 11.825 prélèvements. Le nombre de décès s’élève à 34 personnes.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars 2020

M.B.Z