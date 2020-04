Le DG de lInstitut Pasteur : une campagne de rappel du vaccin BCG est à l'étude

L’avancement de la conception d’un vaccin contre le Covid-19 en Tunisie, l’effet bénéfique du vaccin BCG et les tests rapides sont les divers sujets abordés ce dimanche 12 avril 2020 par le directeur général de l'Institut Pasteur, Hachemi Louzir dans une interview accordée à Kouloud Ben Mahmoud et Anas Ben Malek sur la radio IFM.

M. Louzir a indiqué que plus 67 équipes dans le monde travaillent actuellement sur la conception d’un vaccin contre le Covid-19. Il a précisé que la conception passe par différentes étapes : la découverte et l’innovation, la phase préclinique (tests réalisés sur les animaux et in vitro) et les essais cliniques en 3 phases, notamment vérifier si le vaccin n’a pas d’effets secondaires sur des adultes sains volontaires, puis prendre deux groupes exposés et tester sur l’un et pas sur l’autre pour déterminer l’efficacité du vaccin.

Le directeur général de l'Institut Pasteur a annoncé que la Tunisie est en phase d’innovation et de conception : « Nous avons une équipe qui a fait un vaccin à base d’ADN contre la rage et qui est prête à se lancer dans la conception d’un vaccin à base d’ARN contre le Covid-19 », a-t-il expliqué, en notant : « Pour ne pas donner de faux espoirs, on avance d’une manière sûre dans cette conception, nous avons déterminé l’antigène Spike grâce au travail des équipes de Charles Nicolle et on travaille sur le vaccin avec un financement tunisien et un effort et des compétences tuniso-tunisiennes ».

S’agissant des possibles effets bénéfiques du vaccin du BCG contre le Covid-19, Hachemi Louzir a spécifié que des études de corrélation sont en cours mais a assuré que le BCG renforce l’immunité et agit de façon indirecte. Il a soutenu qu’il vient d’être informé que des essais cliniques ont été réalisés aux Pays-Bas pour vérifier qu’il n’existe pas de répercussions nocives sur les personnes positives au Covid-19 et que la Tunisie est en train de réfléchir quant à l’opportunité d’utiliser ce vaccin pour contrer la maladie. Une décision devant être prise dans une ou deux semaines. Si l’idée est validée, le pays lancera une campagne de rappel pour revacciner les personnes à risques notamment le personnel médical et les malades chroniques.

S’agissant des tests rapides, le responsable a indiqué qu’ils n’étaient pas disponibles et qu'ils arrivent au cours de la semaine prochaine. Ceci dit, il a souligné que pour l’instant ils ne seront pas commercialisés et qu’il y aura toute une stratégie pour leur usage et leur diffusion.

« Le ministère de la Santé a décidé d’intensifier les tests dans l'entourage des cas positifs, de placer en auto-isolement ceux qui s’avèrent positifs, ce qui va permettre ultérieurement la mise en place du déconfiment. Les tests seront organisés et coordonnés et cibleront les personnes à risque et exposées : le staff médical et paramédical, les personnes atteintes de maladies chroniques, les établissements militaires et sécuritaires, les personnes qui consultent dans les hôpitaux ».