Oussema Khelifi : l'allocation de 200dt n'est pas la solution !

Le député Qalb Tounes, Oussema Khelifi, est intervenu ce vendredi 10 avril 2020, dans l’émission « Rendez-vous 9 » diffusée sur Attessia Tv.

Oussema Khelifi a souligné que son parti estime que l’heure n’est pas à l’évaluation du rendement du nouveau gouvernement même si quelques décisions auraient pu être améliorées. « Je peux citer l’exemple de la distribution des 200dt. Pourquoi faire venir les gens aux bureaux de poste alors qu’on est en phase de distanciation, pourquoi ne pas avoir simplement distribué des bons d’achat ? », s'est interrogé le député ajoutant que le mot « guerre » est mal venu quand on parle de lutte contre le Covid-19 et ça donne une résonnance politique à un problème purement sanitaire.

« Au niveau de Qalb Tounes nous avons pris du recul pour nous auto évaluer et nous nous sommes rendus compte que nous avons commis des erreurs en nous concentrant sur le brouhaha politique. Aujourd’hui, l’argent récolté doit servir à construire des hôpitaux et acheter du matériel médical, il faut cesser avec la mentalité de faire des économies quand il s’agit de la santé. Il y’a aussi des gens qui ont faim, les 200dt ont été dépensés depuis la semaine dernière, ils n’ont pu servir qu’à acheter un sac de semoule et du lait. Le gouvernement doit agir sur les prix et l’initiative du président de la République contre le monopole nous l’attendons toujours. Les 200dt sont loin d’être la solution », a-t-il ajouté.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 671 cas en Tunisie jusqu'au 10 avril courant. Environ 3.000 personnes qui étaient en contact avec des contaminés ont été placées en auto-isolement.

Le pays est en confinement général depuis le 22 mars et jusqu’au 19 avril.



M.B.Z