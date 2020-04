Noureddine Erray: le rapatriement est très compliqué sur le plan logistique

Le ministre des Affaires étrangères, Noureddine Erray a donné ce vendredi 10 avril 2020, une conférence de presse à laquelle il était accompagné notamment du ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, du ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Choura, du ministre du Tourisme, Mohamed Ali Toumi et du ministre d’Etat du Transport et de la Logistique, Anouar Maârouf.

La conférence a porté sur le sujet épineux du rapatriement des Tunisiens bloqués à l’étranger. Le ministre des Affaires étrangères a souligné à ce propos que les opérations de rapatriement se poursuivent, précisant que la logistique des voyages reste toutefois laborieuse car les autorités doivent composer avec plusieurs inconnues.

« Nous avons donné la priorité aux Tunisiens non-résidents à l’étranger et surtout à ceux qui se trouvent dans des pays aux conditions sécuritaires ou sanitaires difficiles. Il faut aussi savoir que, souvent, les Tunisiens sont éparpillés par petits groupes ici et là et que dans l’impossibilité de sillonner le globe, nous œuvrons à mettre en place des points de rassemblement où nous envoyons par la suite nos avions faire le ramassage. Il y'a aussi le volet coordination avec les services de santé pour le placement dans les centres de mise en quarataine des personnes rapatriées... » a expliqué le ministre.

Noureddine Erray a affirmé que le processus de rapatriement est très compliqué et la coopération entre les différents départements a donné des résultats satisfaisants « avec, sans doute, des lacunes qui seront comblées ».

« Nous nous heurtons aussi à des surprises. Par exemple, nous recevons des listes puis au moment de l’embarquement des personnes manquent à l’appel, ou encore refusent de rentrer quand elles apprennent qu’elle devront être placées ici en quarantaine obligatoire. Il y’a aussi le volet relatif aux autorisations qui vont dépendre des pays et des durées des voyages. Là aussi vu le contexte, nous avons eu des surprises et continuons à gérer ce volet d’une manière dynamique. Nous mettons néanmoins tout en œuvre et avons décidé d’augmenter le nombre des vols de rapatriement pour amener près de 4000 personnes que nous avons actuellement sur nos listes et nous continuons à identifier les personnes bloquées pour les rapatrier. Nous ne sommes pas indifférents et sommes à l’écoute, nous travaillons jour et nuit pour gérer cette crise » a précisé de son côté, le ministre d’Etat du Transport et de la Logistique, Anouar Maârouf.

Le ministre de l’Enseignement supérieur, Slim Choura, a affirmé, pour sa part, que la Tunisie compte 20.000 étudiants à l’étranger dont la plupart se trouvent en Europe. « Nous avons fait un sondage et 1000 étudiants ont demandé un rapatriement d’urgence et nous assurons le suivi avec la cellule dédiée pour les situer et les rapatrier au plus vite » a-t-il ajouté.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 643 cas en Tunisie jusqu'au 9 avril courant, sur un total de 9.570 dépistages réalisés. Environ 3.000 personnes qui étaient en contact avec des contaminés ont été placées en auto-isolement.

Le pays est en confinement général depuis le 22 mars et jusqu’au 19 avril.

M.B.Z