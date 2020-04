Nissaf Ben Alaya : notre seule arme contre le covid-19 est lapplication stricte du confinement

La stratégie de freinage de l’expansion du coronavirus dans notre pays (auto-isolation, confinement sanitaire général et distanciation sociale) est la seule arme disponible actuellement pour combattre cette pandémie, vu qu’il n’y a ni traitement dédié, ni vaccin. C’est ce qu’a affirmé la directrice de l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes Nissaf Ben Alaya ce vendredi 10 avril 2020.

Mme Ben Alaya a expliqué au micro de Wassim Ben Larbi dans son émission Expresso sur Express FM, que les chaines de contamination, qui sont en train d’augmenter d’un endroit à un autre dans divers endroits à travers le pays, prouvent que ces mesures n’ont pas été respectées, d’où le cri de détresse lancé par le ministère de la Santé et sa mise en garde que la guerre est loin d’être gagnée.

«Les mesures mises en place doivent être appliquées, sinon la situation va dégénérer. On se retrouvera à vivre les mêmes scénarios que certains pays européens et on ne veut pas en arriver là !», a-t-elle précisé.

La directrice de l'Observatoire des maladies nouvelles et émergentes a, en outre, indiqué qu’il a été décidé de prendre en charge les infectés, de les héberger dans des centres, de faire leur suivi médical quotidien jusqu’à leur guérison, confirmée par deux tests négatifs à 24h d’intervalle. Le ministère s’est rendu compte que beaucoup d’infectés ne sont pas en train de respecter les mesures d’auto-isolation et beaucoup de cas autour d’eux ont été découverts. Et même si ça été difficile de trouver des emplacements, le gouvernement a tout fait pour fournir le nécessaire et séparer les contaminés des sains pour arrêter la propagation du covid-19.

«Je veux lancer un appel aux sains ou contaminés, on doit tous œuvrer ensemble pour protéger notre pays. Aux infectés, vous serez très bien pris en charge et on veut juste limiter la propagation de la maladie notamment à votre famille et vos proches», a-t-elle soutenu.

En réponse à une interrogation de l’animateur, Nissaf Ben Alaya a spécifié qu’environ 20 cas sont admis en réanimation. Elle a également expliqué que la situation épidémiologique est suivie de près et une enquête poussée sera effectuée dans les zones où il y a une circulation communautaire soutenue et où le coronavirus est présent. Les données collectées permettront de prendre la décision adéquate en ce qui concerne le prolongement éventuel du confinement.

Et de rappeler que l’application de l’auto-isolation ne s’est pas faite à 100% par certaines personnes, notamment arrivées de l’étranger et donc la courbe est évolutive et des cas sont enregistrés tous les jours. Le pire, selon elle, ce sont les chaines de transmission constatées dans plusieurs endroits : un individu ayant contaminé jusqu’à 40 personnes, ce qui est conséquent, et un autre qui contamine une zone, se déplace et en contamine une autre.

«Si ce phénomène se multiplie, la situation va déraper et on peut se retrouver face à une explosion de la maladie. Lorsque la contamination s’accélère dans une région, sa maitrise devient difficile et la capacité du système à prendre en charge les cas graves devient limitée».

S’agissant du vaccin BCG et son impact sur le covid-19, Mme Ben Alaya a affirmé que ce ne sont que des présomptions, qu’elle ne veut pas donner de faux espoirs aux Tunisiens et que la seule arme disponible pour le moment c’est de se protéger et protéger les autre pars l’application des mesures de confinement.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 643 cas jusqu'au 9 avril courant, sur un total de 9.570 dépistages. Environ 3.000 personnes qui étaient en contact avec des contaminés ont été placées en auto-isolement.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 25 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 3 à Tunis, 2 à Médenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N