Mekki : pour 20dt, des passeurs font sortir clandestinement des gens de Djerba !

Invité ce mercredi 8 avril 2020 sur le plateau de « Rendez-vous 9 » sur la chaîne Attessia TV, le ministre de la Santé, Abdellatid Mekki a expliqué les larmes versées lors de la conférence de presse tenue hier par l’absurdité de la situation.

« Nous avons alloué des moyens colossaux, stoppé l’économie du pays et nous déployons tous nos efforts pour lutter contre la propagation de l’épidémie et devant cela une mesure qui est à la portée de tous peine à être appliquée », a souligné le ministre.

Il a ajouté qu’à l’heure actuelle un taux d’inconnues, liées au respect des consignes de sécurité, est à gérer. « Nous avons ajouté un jour férié le 10 avril pour donner un effet de coupe-feu à cette épidémie. Pour vous donner un exemple, les cas enregistrés à Kasserine ou à Tozeur sont des cas qui auraient pu être évités. Si les citoyens s’étaient conformés aux mesures et n’avaient pas quitté Djerba, nous n’aurions pas eu ces cas. Encore aujourd’hui, des personnes sortent clandestinement de Djerba vers les plages et des passeurs pour 20dt les transportent et nous avons évoqué ce point aujourd’hui lors du conseil ministériel », a affirmé le ministre.

L’île de Djerba a été déclarée cluster par les autorités sanitaires. Ce mercredi, le gouvernement a décidé d’isoler totalement les clusters du reste du territoire afin de contenir la propagation de la pandémie.

Notons que la Tunisie enregistre aujourd’hui 628 cas d’infections confirmées au Covid-19.

Le pays est en confinement total depuis le 22 mars.

M.B.Z