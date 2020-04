Filmé jouant au foot pendant le confinement, Salem Labiadh crie au complot

Le gouvernement a beau crier du matin au soir au confinement et appeler la population à rester chez elle, certains n’en ont cure ! Il s’agit bien pourtant d’une question de santé publique.

C’est le cas du député Echaâb (nationalisme arabe) et ancien ministre de l’Education, Salem Labiadh filmé à son insu jouant au foot en plein confinement.

Interrogé sur le sujet par Mosaïque, Salem Labiadh s’est étalé longuement avec du verbiage totalement hors sujet et en autopromotion, avant d’être recadré par l’animatrice qui lui a demandé de cesser de dribler. « Cela fait 35 ans que je fais du sport et si tout le monde fait du sport, il n’y aurait plus de malades. Il y a les sports collectifs et les sports individuels qui ne posent pas de problème (…) ». L’animatrice lui a coupé une nouvelle fois la parole pour lui faire remarquer que le foot est un sport collectif. « Oui, vous avez raison. C’est une affaire secondaire (…) qui fait partie du passé (…) En fait, je sortais faire du jogging et quand j’ai croisé quelques gamins en train de jouer au foot, alors j’ai joué avec eux. Celui qui m’a filmé a une idée derrière la tête et il y a eu de l’exploitation politique. Mon principe que je défends est que le sport est une manière de contrer les maladies. Je suis contre l’exploitation de ce genre d’activités à des fins politiques que ce soit positivement ou négativement ». L’animatrice a, une fois encore, rappelé qu’elle s’adresse à lui sans parler politique et qu’il se doit en tant que citoyen et député de donner l’exemple.

A noter que le député a annoncé sur sa page Facebook, juste après son intervention sur Mosaïque, qu’il fait l’objet de menaces de mort et qu’il a été officiellement informé de cela par les autorités compétentes.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 623 cas sur un total de 8.274 dépistages réalisés, à la date du 6 avril courant. 27 cas étaient positifs sur 549 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 25 rétablissements et 23 décès (4 à Sfax, 4 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

R.B.H