Kaïs Saïed rattrapé par ses anciennes déclarations !

Après la visite du président de la République Kaïs Saïed effectuée, ce lundi 6 avril 2020, au mausolée de Habib Bourguiba à Monastir à l’occasion de la commémoration du 20e anniversaire du décès du leader, les internautes n’ont pas hésité à fouiner dans les anciens enregistrements et déclarations médiatiques.

Les recherches ont abouti à une ancienne déclaration de Kaïs Saïed accordée à Shems Fm en 2017, où il assure que « ceux qui se rendent au mausolée de Bourguiba pour commémorer son décès ne le font pas par amour, mais pour chercher une légitimité à travers les dépouilles mortelles. Aujourd’hui, ils sont plusieurs, même parmi ses opposants, qui récitent la Fatiha à sa mémoire. Ils peuvent le faire depuis chez eux. Mais ils cherchent une légitimité politique à travers la dépouille du leader Habib Bourguiba », indique-t-il en substance à l’époque.

Aujourd’hui, président de la République, c’est bien lui qui se rend au mausolée, récite la Fatiha, dépose une gerbe de fleurs et accorde une déclaration aux médias, malgré le confinement général imposé dans tous le pays. Kaïs Saïed serait-il en train de chercher une légitimité politique, lui qui a été élu au suffrage universel et plébiscité avec plus de 72% des voix des Tunisiens ?

S.H