Covid-19 : décès de 45 Tunisiens à létranger

Le directeur de la diplomatie générale et de l’information au sein du ministère des Affaires étrangères, Bouraoui Limam a annoncé, vendredi 3 avril 2020, que 45 Tunisiens résidents à l’étranger sont décès du Covid-19.

Bouraoui Limam a ainsi indiqué que 40 décès ont été enregistrés en France et cinq en Italie. Pour ce qui est des ressortissants contaminés, il a précisé qu’ils se compteraient par dizaines, assurant que ces chiffres restent incomplets parce que les autorités ne transmettent pas les données personnelles des personnes défuntes et que les familles n’informent pas systématiquement les services consulaires.

Par ailleurs, le responsable est revenu sur la situation des étudiants tunisiens, soutenant que des réseaux associatifs œuvrent de concert avec les ambassades dans plusieurs pays, en particulier européens, à aider tous ceux qui sont en difficulté. Bouraoui Limam évoque un manque de moyens en dépit des budgets alloués par le gouvernement, mais que les représentations diplomatiques font tout leur possible pour aider les personnes dans le besoin.

Quand aux Tunisiens bloqués à l’étranger, M. Limam a assuré que quelques 2200 dans différents pays seront rapatriés, mais la difficulté c’est qu’ils sont dispersés à travers le monde. Il a souligné que plusieurs parties prenantes sont concernées par les opérations de rapatriement.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 en Tunisie est de 495 cas sur un total de 5.736 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du vendredi 3 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 17.370 ont fini leur quarantaine et 1.655 autres sont toujours sous observation.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.L.