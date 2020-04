Le député Mohamed Zaabi réfute les accusations de spéculation et de monopole

Le chargé de la communication à l’Instance nationale de lutte contre la corruption (Inlucc) Wael Lounifi a assuré, le 29 mars 2020, qu’un député représentant la circonscription de Kasserine a délibérément monopolisé des produits alimentaires de base et les a distribués aux clients à des prix fluctuants. L’affaire concerne une usine qui produit de la semoule et de la farine et les vend d’habitude en gros. Mais avec le confinement et pour répondre à la demande, elle vend désormais en détail.

L’élu en question, propriétaire de l’usine, Mohamed Zaabi, a été contacté, ce lundi matin 30 mars 2020, par l’équipe de Hamza Belloumi dans l'émission La Matinale sur Shems FM.

En réponse aux accusations, M. Zaabi a nié en bloc ce qu’on lui reproche : «Je n’ai rien reçu. Ce n’est pas moi qui gère l’usine. On ne m’a pas trouvé en train de vendre ou de spéculer ! C’est juste des ouï-dire. Je n’ai rien à me reprocher !»

Wael Lounifi avait indiqué que les violations ont été signalées par des citoyens à l’instance et concernent à chaque fois la même personne accusée également de spéculation. Et d’ajouter que la coordination est en cours avec le ministère du Commerce et le procureur afin d’examiner les violations du député.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 312 cas sur un total de 3.305 dépistages réalisés. A la date du 28 mars, 34 cas étaient positifs sur 536 analyses effectuées la veille. Ils ont été placés en quarantaine. Sur 18.305 personnes placées en auto-isolation, 12.177 ont fini leur quarantaine et 6.128 autres sont toujours sous observation.

Il y a 21 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 1 rétablissement et 8 décès (3 Sfax, 1 Sousse, 1 Ariana, 1 Le Kef, 1 Mahdia et 1 Tataouine).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et jusqu'au 4 avril 2020.

I.N.