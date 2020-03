Samir Majoul : le secteur privé ne sera pas votre bouc émissaire !

Le président de l’Utica, Samir Majoul a indiqué, ce mercredi 25 mars 2020, lors de sa présence sur le plateau de la chaîne Attessia que le secteur privé ne sera pas le bouc émissaire de l’Etat, assurant que le secteur privé est le seul à créer la richesse et à contribuer dans l’économie nationale.

Le président de la centrale patronale a indiqué que la situation actuelle est sans précédent. « Certes les mesures prises par le gouvernement constituent une première, et nous sommes en état de guerre contre un ennemi inconnu. Nous ne savons pas encore combien va durer la crise. Ainsi, si les mesures d’accompagnement s’avèrent insuffisantes, il sera nécessaire de les compléter ».

Dans ce sens, Samir Majoul a affirmé que le secteur privé est en train de soutenir l’Etat malgré toutes les difficultés et les problèmes qui se posent, notamment, en ce qui concerne le régime fiscal. « Mais, aujourd’hui, ce qui nous importe c’est le capital humain. Nous devons le préserver. Nous allons assurer le volet social de la crise, et c’est à l’Etat de nous aider sur le plan fiscal ».

Revenant sur les déclarations du ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Ghazi Chaouachi, qui avait déclaré que l’Etat pourrait obliger les hommes d’affaires et les grands groupes à apporter leur aide pour la lutte contre le coronavirus en usant de la force de la loi, Samir Majoul a déclaré : « A ma connaissance, M. Chaouachi est un démocrate, il a peut-être changé après son accesion au pouvoir. Que veut-il ? Nous jeter en prison ? Il peut y aller. D’ailleurs, il y a aussi le ministre du Commerce qui a fait une autre déclaration dans ce sens sur antenne. J’appelle la BCT à publier tous les comptes et tous les états financiers en toute transparence afin qu’on arrête de criminaliser le secteur privé et pour que tout le monde puisse voir sa contribution dans l’économie nationale ».

S.H