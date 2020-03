Moez Maaref : lATI permettra au Parlement dassurer ses activités à distance

Le directeur de l’Agence tunisienne d’Internet (ATI), Moez Maaref a affirmé, ce mercredi 25 mars 2020, que l’ATI est prête à activer gratuitement l’adoption du télétravail au sein de l’Assemblée des représentants du peuple (ARP), suggérée par le député Hichem Ben Ahmed.

Intervenant sur les ondes d’Express FM, Moez Maaref a fait savoir que l’agence, en coordination avec l’Office national de la télédiffusion, est en train de créer une plateforme digitale afin de faciliter la transmission sécurisée des documents. Elle a également développé et activé une plateforme permettant aux ministères, et toute autre institution, d’organiser des conférences et des réunions.

Il a ajouté que l’ATI assure une connectivité continue des points d’accès à Internet à l’échelle nationale et internationale, en soulignant que l’agence assure ses services avec tous les opérateurs et en particulier Tunisie Telecom.

Il a indiqué que l’ATI assure également la pérennité et la continuité du travail 24h/24, 7j/7, en mentionnant que l’agence met à la disposition de tous les opérateurs une ligne pour la contacter en cas de problème urgent.

